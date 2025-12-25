Эксперт объяснила, как правильно кормить уток зимой

Для большинства уток, остающихся зимовать в городах, подкормка — лишь дополнительный, а не основной ресурс. Их рацион по-прежнему состоит в основном из того, что они находят в воде. Поэтому важно не перекармливать птиц, чтобы они не утратили навык самостоятельного поиска пищи. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила орнитолог, сотрудник Координационного совета Союза охраны птиц России Елена Чернова.

Эксперт посоветовала не кормить уток пшеном, поскольку на открытом воздухе оно быстро окисляется и на нем образуются токсичные вещества. Вместо этого, по ее словам, птицам можно предложить сырые крупы вроде пшеницы, кукурузы или специальные комбикорма из зоомагазинов.

Что касается хлеба, орнитолог привела четкую аналогию.

«С точки зрения утки это примерно то же самое, как для нас тортик. Очень вкусно, им нравится, но не очень полезно», — сказала Чернова.

Особенно вреден черный хлеб и соленая пища, так как они вызывают брожение в желудке птицы и плохо перевариваются, добавила она.

Орнитолог, директор Зоологического института РАН Никита Чернецов до этого рассказал, как правильно делать кормушки для мелких птиц. Домик, по его словам, должен быть оборудован маленьким входом, чтобы более крупные особи, а также кошки и белки не смогли туда попасть.

