Диетолог назвала самый вредный хлеб

Диетолог Кованова: белый хлеб не следует есть при заболеваниях ЖКТ
Самыми вредными видами хлеба являются сдобные булки и белый хлеб, приготовленный из муки высшего сорта. Об этом aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

По словам эксперта, эти виды хлеба плохо насыщают и приводят к набору лишнего веса.

«Если нужны просто калории и энергия перед занятиями спортом, то такой вариант подойдет, но для похудения – нет», — предупредила диетолог.

Она объяснила, что человек быстро насыщается белым хлебом, из-за чего вскоре вновь начинает испытывать чувство голода. В итоге такой вид выпечки повышает калорийность всего рациона.

Нутрициолог добавила, что в некоторых случаях врачи могут порекомендовать исключить белый хлеб из меню. Чаще всего от продукта необходимо отказаться пациентам с обострением хронических заболеваний ЖКТ.

Диетолог Полина Ларцева до этого говорила, что на похудении можно есть хлеб, однако следует отдавать предпочтение наиболее полезным вариантам. По ее словам, можно выбрать хлеб с отрубями, в котором содержится мало простых углеводов, а также зерновой продукт с высоким уровнем клетчатки.

Ранее россиянам рассказали, как правильно хранить хлеб.

