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Россиянам решили не платить за долгий брак

Госдума отклонила проект о выплатах для пар, состоящих в браке длительное время
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Roman Motizov/Shutterstock/FOTODOM

Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагались денежные выплаты супружеским парам, состоящим в официальном браке не менее 30 лет. Документ опубликован на сайте законодательной деятельности.

Законопроект о материальном поощрении россиян за длительный брак разработали депутаты фракции ЛДПР. Согласно инициативе, к юбилеям семейной жизни гражданам будут выплачивать по тысяче рублей за каждый год совместной жизни: 30 тысяч — за 30 лет, 40 тысяч — за 40, 50 тысяч — за 50 и так далее.

Также документом предусматривалось и то, что органы власти субъектов России, а также местного самоуправления вправе установить за счет средств своих бюджетов дополнительные меры социальной поддержки для лиц, состоящих в браке длительное время.

Законопроект был раскритикован зампредом комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталием Милоновым, который заявил, что эта идея противоречит семейным ценностям, которые подразумевают, что люди женятся по любви и долго живут вместе «по зову сердца».

Ранее Останина призвала за каждые пять лет брака платить по пять тысяч рублей.

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