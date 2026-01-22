Большинство россиян поддержали идею ограничить число домашних животных в квартирах

Госдума рассмотрит закон об ограничении числа домашних животных в квартирах, согласно которому в квартире можно будет держать только одного питомца на каждые 18 квадратных метров. Эту инициативу поддержали более 70% россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования kp.ru.

Согласно итогам опроса, 78% респондентов считают такие ограничения разумными. По их мнению, жильцы не должны содержать в однокомнатной квартире по десять собак и кошек. Россияне подчеркнули, что это негигиенично, а также может мешать другим собственникам.

Однако другие 20% опрошенных выступили против любых ограничений. Респонденты придерживаются мнения, что человек имеет право держать у себя дома столько питомцев, сколько захочет. Важно лишь то, чтобы он заботился о животных и кормил их. Эти россияне также напомнили, что в приютах и на улицах живет много обездоленных зверей, поэтому хорошо, что есть неравнодушные люди.

Оставшиеся 2% участников опроса проголосовали за вариант «другое». Они считают, что в этом вопросе многое зависит от хозяев, а также от размера и характера животного.

Профессор, доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин до этого предупредил, что хозяевам домашних животных важно соблюдать правила безопасности и не спать с питомцами на одной кровати. По словам специалиста, совместный сон приводит к обмену микрофлорой через шерсть, слюну и чешуйки кожи, в результате чего возрастает риск заражения зоонозным заболеванием, которое передается человеку от животных.

Ранее в Госдуме поддержали проект о маркировке домашних животных.