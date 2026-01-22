Назван лучший метод для борьбы с целлюлитом

Для борьбы с целлюлитом важен комплексный подход, который включает в себя правильное питание, физические упражнения, массаж и уход за кожей. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, они советуют ограничить потребление жирной, жареной, сладкой и обработанной пищи и увеличить потребление клетчатки, белка, свежих фруктов и овощей. Кроме того, важно пить достаточное количество воды, поскольку она помогает выводить токсины из организма и улучшает обменные процессы. В качестве физической активности лучше выбирать тренировки, которые помогут увеличить мышечную массу и ускорить метаболизм, а также кардионагрузки — бег, плавание, езда на велосипеде.

«Регулярный массаж улучшает микроциркуляцию и лимфодренаж, уменьшает отечность и улучшает структуру кожи. Вы можете делать массаж самостоятельно с помощью специальных щеток, роликов или банок, а также обратиться к профессиональному массажисту. Не забывайте об уходе за кожей. Используйте скрабы, пилинги и увлажняющие кремы, чтобы поддерживать ее тонус и эластичность», — добавили в сообщении.

Врач-дерматолог, практикующий косметолог Ирина Орлова до этого говорила, что ручной массаж является наиболее эффективным способом борьбы с целлюлитом. Она уточнила, что он поможет активизировать микроциркуляцию, процедуру можно выполнять дома при помощи щеток и силиконовых банок.

Ранее врачи ответили, поможет ли косметика избавиться от целлюлита.