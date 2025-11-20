На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала самый эффективный способ борьбы с целлюлитом

Врач Орлова: ручной массаж поможет в борьбе с целлюлитом
Depositphotos

Ручной массаж является наиболее эффективным способом борьбы с целлюлитом. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, практикующий косметолог Ирина Орлова.

Она уточнила, что он поможет активизировать микроциркуляцию, процедуру можно выполнять дома при помощи щеток и силиконовых банок.

«В моем опыте лучший результат дает сочетание ручного массажа и баночного. Но важно понимать — это работа, требующая дисциплины. После курса кожа должна «гореть», а легкие синяки говорят о глубокой проработке тканей», — сказала Орлова.

Усилить эффект массажа могут теплоактивные кремы с перцем или камфорой, однако, использовать их нужно осторожно, заключила врач.

Массажист по лицу и телу Светлана Светлова до этого говорила, что массаж с медом поможет стать стройнее и избавиться от целлюлита. По ее словам, процедура также расслабит мышцы, избавит от токсинов, улучшит кровообращение, ускорит обмен веществ, повысит эластичность кожи. Она уточнила, что она особенно эффективна при наличии целлюлита, лишних килограммов, растяжек и морщин. Светлова уточнила, что массаж желательно делать курсом.

Ранее были названы основные причины появления целлюлита.

