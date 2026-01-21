Размер шрифта
Врачи ответили, поможет ли косметика избавиться от целлюлита

Pravda.Ru: косметика не поможет полностью избавиться от целлюлита
Антицеллюлитная косметика не поможет полностью избавиться от целлюлита, потому что она воздействует только на поверхностные слои кожи. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

По их словам, такие средства позволяют улучшить микроциркуляцию, стимулировать лимфодренаж и повысить тонус кожи. При выборе крема специалисты советуют обращать внимание на состав. Так, например, кофеин будет стимулирует расщепление жиров, экстракты водорослей — улучшат лимфодренаж, эфирные масла — микроциркуляцию, антиоксиданты — защитят клетки от повреждений. Его лучше сочетать с массажем проблемных зон.

«В своей практике я рекомендую антицеллюлитную косметику как часть комплексного подхода к борьбе с целлюлитом. Важно понимать, что крем не является волшебной палочкой, но он может значительно улучшить состояние кожи, повысить ее упругость и эластичность. Главное — выбирать средства с проверенным составом и использовать их регулярно в сочетании с массажем и другими процедурами», — заключила эксперт Марина Костина.

Врач-дерматолог, практикующий косметолог Ирина Орлова до этого говорила, что ручной массаж является наиболее эффективным способом борьбы с целлюлитом. Она уточнила, что он поможет активизировать микроциркуляцию, процедуру можно выполнять дома при помощи щеток и силиконовых банок.

Ранее Боня возмутилась, что мужчины раскритиковали ее тело из-за целлюлита.

