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Осужденная за взятку экс-судья подала иск о переводе в другую колонию

Осужденная за взятку экс-судья Кондрат подала иск о переводе в другую колонию
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Shutterstock

Бывшая судья Арбитражного суда Москвы Елена Кондрат, осужденная за взятку, подала иск о переводе в другую колонию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд столицы.

«Осужденная Кондрат подала иск к ФСИН РФ о переводе в другое исправительное учреждение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что иск оставлен без движения в связи с нарушениями при его подаче. В материалах дела, осужденная просила перевести ее в колонию поближе к Московскому региону. В настоящий момент она отбывает наказание в одной из колоний в Хакасии.

В 2023 году Московский городской суд приговорил к 9 годам колонии общего режима судью в отставке Елену Кондрат за посредничество в даче взятки своей коллеге. Кроме того, суд обязал женщину выплатить штраф в размере 77 млн рублей. Прокуратура Москвы просила 11,5 года колонии со штрафом около 254 млн рублей для Кондрат.

Следствие установило, что в сентябре 2020 года Кондрат встретилась в ресторане с другой судьей из столичного арбитража. Она передала коллеге информацию о нескольких фигурантах одного из дел, которые просили за взятку 50 тыс. долларов не привлекать их к субсидиарной ответственности. Судья попыталась убедить сослуживицу принять взятку, выступая посредником при передаче денег. Однако сотрудница арбитража сообщила о предложении в правоохранительные органы, и «сделка» была проведена под контролем силовиков.

Ранее сына Елены Кондрат осудили на 20 лет.

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