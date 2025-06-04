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Суд Москвы избрал меру пресечения начальнику Казанского вокзала, обвиняемого во взятке

Начальника Казанского вокзала Черникова отправили под домашний арест
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Shutterstock

Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест начальника Казанского вокзала Игоря Черникова, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщает сайт MK.ru.

По версии следствия, руководителей крупнейшего железнодорожного узла столицы, в том числе Игоря Черникова, пытался подкупить частный предприниматель. Он заплатил 1,3 млн рублей за покровительство при ведении предпринимательской деятельности на территории вокзала.

По данным MK.ru, в истории со взяткой также оказался замешан заместитель начальника вокзала Максим Белецкий. В декабре 2024 года его отправили под домашний арест.

Теперь очередь дошла до начальника Казанского вокзала Москвы Черникова. Ему избрана аналогичная мера пресечения в виде домашнего ареста. За посредничество во взяточничестве в особо крупном размере ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

До этого бывшая судья Арбитражного суда Москвы Елена Кондрат, которую осудили за взятку, подала иск о переводе в другую колонию.

Осужденная попросила перевести ее в колонию поближе к Московскому региону. В настоящий момент она отбывает наказание в одной из колоний в Хакасии. Отмечается, что иск оставлен без движения из-за нарушений при его подаче.

Ранее бывшего свердловского замминистра ЖКХ области обвинили в получении крупной взятки.

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