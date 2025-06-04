Суд Москвы избрал меру пресечения начальнику Казанского вокзала, обвиняемого во взятке

Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест начальника Казанского вокзала Игоря Черникова, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщает сайт MK.ru.

По версии следствия, руководителей крупнейшего железнодорожного узла столицы, в том числе Игоря Черникова, пытался подкупить частный предприниматель. Он заплатил 1,3 млн рублей за покровительство при ведении предпринимательской деятельности на территории вокзала.

По данным MK.ru, в истории со взяткой также оказался замешан заместитель начальника вокзала Максим Белецкий. В декабре 2024 года его отправили под домашний арест.

Теперь очередь дошла до начальника Казанского вокзала Москвы Черникова. Ему избрана аналогичная мера пресечения в виде домашнего ареста. За посредничество во взяточничестве в особо крупном размере ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

До этого бывшая судья Арбитражного суда Москвы Елена Кондрат, которую осудили за взятку, подала иск о переводе в другую колонию.

Осужденная попросила перевести ее в колонию поближе к Московскому региону. В настоящий момент она отбывает наказание в одной из колоний в Хакасии. Отмечается, что иск оставлен без движения из-за нарушений при его подаче.

Ранее бывшего свердловского замминистра ЖКХ области обвинили в получении крупной взятки.