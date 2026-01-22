Стало известно, какие собаки хуже всего переносят холод

Чихуахуа, той-терьеры и мексиканские голые собаки переносят морозную погоду хуже, чем остальные породы собак. Об этом «Москве 24» рассказал кинолог Константин Карапетьянц.

По его словам, от холода больше всего страдают питомцы мелких и короткошерстных пород. При этом закалка поможет им находиться на холоде несколько часов.

«Поэтому очень важно гулять с собакой в любую погоду, даже когда мороз, осадки и ветер. Но при этом нужно знать меру и ограничиваться примерно 15–20 минутами, а не заставлять животное мерзнуть в течение долгого времени. Прогулки должны быть регулярными, даже если они кратковременные», — отметил Карапетьянц.

Эксперт призвал не носить маленьких питомцев на руках на улице, потому что так они привыкнут к постоянному теплу. Кроме того, не стоит укутывать на прогулку собак с длинной шерстью.

Старший ветеринарный врач-дерматолог Vetcity Clinic Арина Искендерова до этого рассказала «Газете.Ru», что зимой многие собаки испытывают дискомфорт во время или после прогулок. Есть несколько способов избежать негативных последствий от контакта лап с реагентами, щебнем и другими раздражающими инородными предметами. Один из самых эффективных способов — это обувь для собак.

