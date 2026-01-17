Россиянам объяснили, какие ошибки в трудовой книжке опасны для пенсии

Ошибки в трудовых книжках могут привести к снижению размера будущей пенсии, поскольку отдельные периоды работы из-за неточностей нередко не засчитываются в страховой стаж. Об этом ТАСС рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

По ее словам, если сведения в документе оформлены неверно, Социальный фонд может не учесть часть трудового пути при расчете выплат. В некоторых случаях исправить ошибки удается через действующего работодателя на основании официальных бумаг. Однако при ликвидации организации или утрате архивов гражданам часто приходится обращаться в суд.

Подольская уточнила, что на практике чаще всего встречаются неточности в названии работодателя, когда запись в трудовой не совпадает с данными устава или оттиском печати. Также распространена ситуация, когда в книжке отсутствует отметка о переименовании компании.

Среди типичных проблем эксперт назвала ошибки в датах приема на работу, когда указывается день подписания трудового договора, а не фактическое начало деятельности. Нередко встречаются расхождения в наименовании должности, не соответствующие штатному расписанию, а также неполные или неверные сведения об изменении личных данных сотрудника.

Эксперт отметила, что переход на электронные трудовые книжки снизил вероятность подобных ошибок, однако полностью их не исключил. Использование сервисов Социального фонда позволяет уменьшить влияние человеческого фактора при передаче и хранении данных о стаже. При этом неточности, допущенные в бумажных трудовых книжках в прошлые десятилетия, по-прежнему требуют индивидуального и зачастую сложного исправления.

