Россиянам назвали главное преимущество сдачи на права искусственному интеллекту

Если в России введут автоматизацию экзамена на водительские права, и практическую часть водители будут сдавать искусственному интеллекту, то это исключит вероятность коррупционных схем и фактор предвзятости инспектора. Об этом в беседе с 360.ru заявил автоэксперт Константин Лигачёв.

Если возложить приём практической части экзамена на ИИ, как это сегодня действует при сдаче теории, то система будет считывать все нарушения и недочёты, фиксируя их доказательства. Оспорить штрафные баллы при этом будет крайне сложно, отметил специалист.

«Здесь в основном вопрос не в простоте сдачи, а в коррупционной системе. Чтобы покупки прав не было. То есть получается, что «я пришёл, денег заплатил, меня посадили, я сдал и не парюсь на эту тематику» будет исключено», — пояснил автоэксперт.

С введением нового подхода инспектору останется лишь обработать данные ИИ, который будет самостоятельно принимать экзамен при вождении по городу, отметил в свою очередь вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. В целом предлагаемая система не нова – он также напомнил, что теоретическую часть россияне давно сдают на компьютере.

Напомним, накануне из новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения в России стало известно, что российские власти планируют рассмотреть вопрос о внедрении автоматизированного приёма экзаменов на водительские права. Согласно документу, повышение безопасности участников дорожного движения предусматривает совершенствование системы экзаменов на получение водительских прав, в том числе рассмотрение вопроса о внедрении автоматизированного формата их проведения.

