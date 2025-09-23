В Госдуме предложили давать скидку россиянам на покупку автомобиля при одном условии

В Госдуме предложили давать скидку на покупку авто за утилизацию старых машин

Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила давать гражданам России скидку на покупку нового автомобиля за утилизацию старых транспортных средств возрастом от 15 лет. Об этом сообщил отраслевой портал Autonews, ссылаясь на пресс-службу лидера парламентской партии, депутата Сергея Миронова.

Согласно основным положениям инициативы, россиянам за утилизацию устаревших автомобилей предлагается выдавать специальный сертификат, который соответствует реальной рыночной стоимости машины на вторичном рынке. В дальнейшем владельцы утилизированных автомобилей смогут рассчитывать на получение льготного кредита на покупку нового транспортного средства российского производства.

Такая инициатива, считают ее авторы, станет дополнительной поддержкой отечественному автопрому, который на сегодняшний день испытывает трудности на фоне резкого падения спроса на внутреннем рынке. Эти меры также должны помочь решить давнюю проблему автопарка РФ — его общее старение. Выдачи же автозаймов на выгодных потребителям условиях будут, по мнению авторов, способствовать увеличению доступности новых автомобилей для граждан.

В июле юрист Николай Визер заявил, что идея повысить в России транспортный налог на автомобили старше 15 лет вызовет раздражение у граждан.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили обложить пошлинами китайские автомобили.