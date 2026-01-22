Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

В Подмосковье неизвестный обстрелял два микроавтобуса

В Балашихе неизвестный обстрелял две маршрутки из пневматического оружия

Мужчина обстрелял два микроавтобуса из пневматического оружия в подмосковной Балашихе, его разыскивают. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Московской области.

По предварительной информации ведомства, около одного из домов на улице Карбышева неизвестный несколько раз выстрелил из, предположительно, пневматического оружия в два проезжающих микроавтобуса, в результате чего были повреждены боковые стекла машин.

В одной из маршруток находилось семь пассажиров, в другой — только водитель. Информации о пострадавших при стрельбе нет.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности и розыск правонарушителя, добавили в МВД.

20 января сообщалось, что 19-летний студент обстрелял из пневматического пистолета автобус в городе Советская Гавань в Хабаровском крае, чтобы похвастаться оружием перед друзьями. Стрелка задержали и возбудили уголовное дело.

Ранее россиянка украла пистолет у приятеля и угрожала администратору гостиницы.
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+