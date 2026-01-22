В Подмосковье неизвестный обстрелял два микроавтобуса

В Балашихе неизвестный обстрелял две маршрутки из пневматического оружия

Мужчина обстрелял два микроавтобуса из пневматического оружия в подмосковной Балашихе, его разыскивают. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Московской области.

По предварительной информации ведомства, около одного из домов на улице Карбышева неизвестный несколько раз выстрелил из, предположительно, пневматического оружия в два проезжающих микроавтобуса, в результате чего были повреждены боковые стекла машин.

В одной из маршруток находилось семь пассажиров, в другой — только водитель. Информации о пострадавших при стрельбе нет.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности и розыск правонарушителя, добавили в МВД.

20 января сообщалось, что 19-летний студент обстрелял из пневматического пистолета автобус в городе Советская Гавань в Хабаровском крае, чтобы похвастаться оружием перед друзьями. Стрелка задержали и возбудили уголовное дело.

Ранее россиянка украла пистолет у приятеля и угрожала администратору гостиницы.