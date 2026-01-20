Размер шрифта
Иранцы разочарованы решением Трампа на фоне протестов в Иране

WP: иранцы чувствуют себя преданными Трампом
Stringer/Reuters

Иранцы, потрясенные подавлением протестов в Иране, чувствуют себя преданными после того, как президент США Дональд Трамп неоднократно обещал вмешаться в их дела, а затем отказался это сделать. Об этом пишет газета Washington Post (WP).

Местные жители рассказали, что пребывают в растерянности и неопределенности. Они добавили, что заявления главы Белого дома усиливали решимость протестующих сопротивляться иранскому режиму.

«Мы смотрели в небо, словно вот-вот что-то должно произойти, cейчас он ударит», — рассказала жительница Тегерана Хадис.

Она объяснила, что многие граждане выходили на улицы, потому что верили, что Трамп отдаст приказ атаковать Иран. Она считает, что президент США «не думает о человечности».

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, полицейские использовали для борьбы с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. Тегеран обвиняет в беспорядках внешние силы. По данным МИД страны, к действиям митингующих причастны США и Израиль.

Президент США Дональд Трамп призывал иранцев продолжать протестовать и заявлял, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о переброске авианосцев на Ближний Восток.

