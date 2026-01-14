Размер шрифта
Житель Вологодской области обстрелял чужую собаку, якобы перепутав ее с волком

Пенсионер из Вологодской области выстрелил в собаку, контору принял за волка
В Вологодской области мужчину оштрафовали за стрельбу по собаке, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Поздним вечером в конце ноября 2025 года 69-летний житель одной из деревень Тотемского района выстрелил из карабина «Вепрь-308» в собаку, принадлежащую его соседке.

Женщина обратилась в полицию, заявив, что она конфликтовала с односельчанином, так как ее немецкая овчарка по кличке Шайтан свободно бегала по деревне. В ту ночь пес вновь сорвался с привязи и убежал с хозяйского участка, затем окровавленное животное без признаков жизни обнаружили под мостом.

На левой лапе Шайтана и в районе груди имелись повреждения, предположительно, огнестрельные. Сквозное ранение подтвердил протокол вскрытия.

На суде стрелок утверждал, что перепутал собаку с волком, который ранее приходил к дому, так как лес рядом. Действия мужчины квалифицировали по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ (стрельба в населенных пунктах).

В итоге судья назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей с конфискацией оружия.

Ранее россиянина, который расправился с чужой собакой, чтобы спасти свою, оштрафовали. 

