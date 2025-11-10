На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд для школьников и студентов к месту учебы

Останина: нужно сделать бесплатным проезд детей, не повышая цены для взрослых
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в разговоре с «Газетой.Ru» поддержала идею общественников сделать проезд детей к месту учебы бесплатным. Однако, по ее словам, при этом нельзя повышать стоимость проезда для взрослых.

«Жаль, что это мнение прозвучало в Общественной палате только сейчас, потому что мы давно говорим о том, что проезд детей и студентов к месту учебы тоже должен быть бесплатным. Поскольку у нас общественный транспорт все-таки это полномочия даже не региона, а муниципалитета, то, к сожалению, мы не можем с федерального уровня диктовать муниципалитетам. Там уже и не осталось этого общественного транспорта. На сегодняшний день, как правило, это либо частные компании, с которыми заключаются договоры. В итоге все равно это деньги муниципалитетов, но решать вопрос нужно хотя бы в тех регионах, которые не являются дотационными», — заявила депутат.

По мнению Останиной, предложение сделать бесплатным проезд для одних, при этом повысив стоимость для других, – контрпродуктивное.

«Конечно, необходимо обязательно сделать бесплатным проезд детей школьного возраста, но при этом не повышая плату за билеты для взрослых. Я видела это предложение и знакома с ним. За счет того, чтобы повысить цены на билеты для взрослых. Сколько можно их взвинчивать? Ну сколько можно брать с пенсионеров, которые пользуются общественным транспортом. Категорически против роста цен. Нельзя сделать счастливыми одних за счет других», — сказала она.

До этого замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб в разговоре с ТАСС предложил сделать проезд на общественном транспорте бесплатным для детей в возрасте до 14 лет. Общественник считает, что при этом необходимо поднять взрослые тарифы.

Ранее депутат Милонов заявил, что школьники будут баловаться, если ввести бесплатный проезд.

