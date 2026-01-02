Размер шрифта
Новости. Общество

В Москве скорректирована стоимость проезда в городском транспорте

Пресс-служба Московского метрополитена

В Москве со 2 января 2026 года изменилась стоимость проезда в городском транспорте. Корректировка тарифов связана с необходимостью компенсации роста цен на электроэнергию и топливо, при этом индексация с 2011 года остается ниже уровня инфляции, отметили в столичном Дептрансе.

Сообщается, что стоимость одной поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменилась в среднем на 3,5 рубля. При этом абонементные проездные билеты, включая безлимитные, остаются самыми доступными среди крупных городов России.

Пассажирам по-прежнему доступны бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД, а также между маршрутами наземного транспорта при привязке карты «Тройка» в личном кабинете приложений «Метро Москвы» или «Московский транспорт».

Проездные билеты для учащихся в 2026 году остаются самыми доступными среди городов-миллионников России. Кроме того, школьники и студенты при использовании проездных могут пользоваться и железнодорожным транспортом.

С прошлого года при покупке «Единых» на 30, 90 и 365 дней зона «Пригород» и «Единые» на 30 и 90 дней зона «Пригород» для учащихся пассажиры могут оплачивать проезд и на смежных столичных автобусных маршрутах (между Москвой и Подмосковьем). Цена билетов для обучающихся в 2026 году не изменилась.

Доля билетов с возможностью бесплатных пересадок составляет 80% тарифного меню -это безлимитные «Единые», билет «Кошелек» по карте «Тройка» и билет ТАТ «Автобус - Трамвай».

Со 2 января изменена также стоимость проезда на регулярном речном электротранспорте. С 1 мая по 30 сентября поездка при оплате банковской картой или через СБП будет стоить 380 рублей в будни и 550 рублей в выходные, по билету «Кошелек» — 330 и 500 рублей соответственно, по биометрии — 230 и 400 рублей.

В зимний период с 1 октября по 30 апреля стоимость проезда в будние дни не изменилась, а в выходные составляет 170 рублей при оплате банковской картой или СБП и 145 рублей по билету «Кошелек» или по биометрии.

Поездки на речных маршрутах по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней по-прежнему включены в стоимость круглый год.

Также проиндексированы тарифы на смежных столичных автобусных маршрутах, связывающих Москву и Московскую область. Все действующие льготы и проездные билеты сохранены.

Отмечается, что биометрия в 2026 году пятый год подряд остается наиболее выгодным способом оплаты проезда.

Все средства от оплаты проезда направляются на дальнейшее развитие транспортной системы столицы.
 
