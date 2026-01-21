Размер шрифта
В Татарстане туристы потратили 120 млрд рублей в 2025 году

В Татарстане в 2025 году туристы потратили денег на 12% больше, чем в 2024-м
PhotoJuli86/Shutterstock/FOTODOM

Туристы в Татарстане за прошедший год потратили около 120 млрд рублей, что на 12% превышает показатель 2024 года. Об этом на отчетной коллегии сообщил глава госкомитета Республики по туризму Сергей Иванов. Его слова цитирует «БИЗНЕС Online». В указанную сумму вошли расходы на проживание, питание, транспорт, покупки и развлечения.

Согласно предоставленным данным, 45% туристов выбирали для проживания гостиницы и другие коллективные средства размещения, 39% предпочитали аренду квартир, а 16% останавливались у друзей или родственников.

В 2025 году в отелях и гостиницах Татарстана разместились 2,9 млн человек — незначительно больше, чем годом ранее (2,7 млн). Их совокупный доход за отчетный период достиг 32 млрд рублей по сравнению с 28,4 млрд рублей в 2024 году.

Иванов также отметил, что в прошедшем году Республику посетили порядка 4,5 млн туристов, что немного выше показателя 2024-го (4,3 млн человек).

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов до этого поделился прогнозом, согласно которому, в 2026 году около 40% всех путешествий по стране россияне будут совершать на автомобиле.

Ранее сообщалось, что в России могут возродить зарубежные круизы через Азовское море.

