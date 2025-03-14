Российским пенсионерам рассказали о доступных им льготах и бесплатных услугах

Для российских пенсионеров доступны различные бесплатные услуги, направленные на поддержку их активности и повышение качества жизни. В том числе, это право на помощь сиделки, юридическое сопровождение, скидки и льготы, рассказал RT доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Пенсионеры при необходимости имеют право на доставку продуктов и лекарств на дом, а также на помощь в повседневных делах. Так, если пожилой человек не может сам себя обслуживать, о н может воспользоваться услугами сиделки, получив предварительно соответствующее медицинское заключение. Для этого нужно обратиться в комплексный центр соцобслуживания.

Пенсионеры имеют право и на бесплатную юрпомощь в государственных бюро — обычно информацию об этом можно получить в органах соцзащиты, напомнил Виноградов. А попавшие в трудную жизненную ситуацию пожилые россияне могут получить одежду, наборы продуктов, временное жилье, психологическую поддержку. Для этого также нужно обратиться в комплексный центр соцобслуживания населения.

«Условия получения адресной поддержки, а также список услуг в каждом регионе устанавливаются отдельно по согласованию с органом федеральной власти, — пояснил юрист. — Также пенсионерам полагаются бесплатно или со значительной скидкой лекарственные препараты, для получения которых необходимо обратиться в поликлинику и взять у врача рецепт».

Кроме того, для пенсионеров предусмотрены льготы и скидки – например, на проезд в общественном транспорте, а для живущих на Севере – на отдых раз в два года. Для получения этих мер поддержки обращаться нужно в территориальное отделение Соцфонда РФ или подать заявление на портале «Госуслуг».

Виноградов также напомнил о возможности пенсионеров пройти курсы повышения квалификации, посещать музеи, театры и концерты бесплатно или со скидками, участвовать в программах укрепления здоровья в рамках проекта «Российское долголетие» и так далее. Чтобы присоединиться к таким программам, нужно обращаться либо в центр соцобслуживания, либо в МФЦ, заключил юрист.

Ранее в Госдуме напомнили о некоторых льготах для пенсионеров.