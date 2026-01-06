Юная москвичка заразилась контагиозным моллюском после занятий стрип-пластикой

В Москве девушка заразилась кожной инфекцией после танцев на полу

Москвичка столкнулась с неприятным диагнозом после курса занятий стрип-пластикой. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, 21-летняя Анастасия приняла высыпания за обычные прыщи, однако обследование выявило контагиозный моллюск — вирусную инфекцию, передающуюся контактным путем при ослабленном иммунитете.

Сама девушка связывает заражение с посещением различных студий, где могли быть нарушены санитарные нормы, а также с частыми танцами на полу. За удаление новообразований лазером ей пришлось заплатить 11 тыс. рублей.

Также сообщается, что другая москвичка подхватила ту же инфекцию после серии занятий на пилоне.

