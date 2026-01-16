Известная телеведущая подхватила инфекцию из-за отельного полотенца

Полотенца из шикарного отеля стали причиной бактериальной инфекции у звезды реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка» Бетенни Фрэнкель, передает Page Six.
Бетенни Фрэнкель призналась, что ее лицо покрылось жуткой сыпью из-за грязных полотенец в отеле на Сен-Бартелеми, где она отдыхала в новогодние каникулы.
«POV: уехала с Сен-Бартса на три дня раньше и привезла бактериальную инфекцию», — жаловалась 55-летняя телеведущая в видео на TikTok, показывая пораженные щеки.
Позже Фрэнкель заявила, что во всем виноваты гостиничные полотенца и простыни, на которых даже после стирки остаются бактерии.
«Они лежат в этих контейнерах с едой, напитками, теплом и бог знает чем еще — я не буду вдаваться в подробности — это просто негигиенично в любой ситуации», — уверена женщина.
Она призвала подписчиков отказаться от гостиничных принадлежностей и брать в поездки свои полотенца.
