Общество

Известная телеведущая подхватила инфекцию из-за отельного полотенца

Отдых в роскошном отеле на Сен-Барте обернулся инфекцией для звезды реалити-шоу
Полотенца из шикарного отеля стали причиной бактериальной инфекции у звезды реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка» Бетенни Фрэнкель, передает Page Six.

Бетенни Фрэнкель призналась, что ее лицо покрылось жуткой сыпью из-за грязных полотенец в отеле на Сен-Бартелеми, где она отдыхала в новогодние каникулы.

«POV: уехала с Сен-Бартса на три дня раньше и привезла бактериальную инфекцию», — жаловалась 55-летняя телеведущая в видео на TikTok, показывая пораженные щеки.

Позже Фрэнкель заявила, что во всем виноваты гостиничные полотенца и простыни, на которых даже после стирки остаются бактерии.

«Они лежат в этих контейнерах с едой, напитками, теплом и бог знает чем еще — я не буду вдаваться в подробности — это просто негигиенично в любой ситуации», — уверена женщина.

Она призвала подписчиков отказаться от гостиничных принадлежностей и брать в поездки свои полотенца.

Ранее юная москвичка заразилась контагиозным моллюском после занятий стрип-пластикой.
 
