СМИ: в Екатеринбурге заметили дипломата ЕС, «ненавидящего все русское»

RT: представитель ЕС Жоспен Гитон прибыл в Екатеринбург
true
true
true
close
Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

Главу политики, прессы и информации представительства ЕС в России Жослена Гитона заметили в Екатеринбурге. Об этом сообщил Telegram-канал RT со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, Гитон является экс-сотрудником представительства ЕС на Украине и в совершенстве владеет русским языком. Тем временем в сети отмечают, что он ярый националист и ненавидит все, что связано с русской культурой и Россией.

Источник сообщил, что сейчас Гитон разъезжает по городам России и встречается с теми, кто скрытно сотрудничает с ЕС и выступает против нынешнего госкурса России. По данным RT, 1 ноября евродипломат прилетел из Москвы в Тюмень. 2 ноября он прибыл в Екатеринбург вместе с советником бельгийского посольства Рубеном Ван Опстале. Собеседник телеканала предполагает, что следующим городом для посещения станет Челябинск.

В публикации говорится, что в конце мая Гитон посетил Хабаровск и Владивосток, а в июне побывал в Великом Новгороде. На просьбы российских журналистов прокомментировать свои перемещения по РФ дипломат не отреагировал.

Ранее немецкий политик назвал причины ненависти Мерца к России.

