Психолог объяснил, как организовать рабочее место для снижения стресса

Психолог Вафин: правильный подбор рабочего кресла и стола снизит стресс
Для снижения стресса на рабочем месте важно правильно его организовать, в частности, подобрать рабочий стол и кресло по росту, чтобы избежать напряжения в спине, шее и плечах. Об этом RuNews24.ru рассказал психолог, к.п.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин.

«Есть целая научная отрасль в рамках психологии – эргономика, которая изучает, как адаптировать рабочую среду, инструменты и условия труда под возможности и ограничения человека, чтобы ему было удобно, безопасно и эффективно работать», — рассказал эксперт.

По его словам, экран компьютера должен находиться на уровне глаз, руки — свободно опираться на стол или подлокотники. Помимо этого, стоит избегать беспорядка и визуального шума, чтобы снизить напряжение, добавил Вафин. Этому также способствуют спокойные, нейтральные оттенки вокруг.

Клинический психолог с 20-летним стажем, специалист по работе с манипуляциями и экстремальными коммуникациями Лидия Иншина до этого говорила, что людям, которые испытывают стресс на работе, стоит держать на своем столе любой предмет, который будет напоминать о цели или состоянии вне работы (камень с моря, фигурка, фото семьи).

Ранее психолог назвала главный навык, который избавит от стресса.

