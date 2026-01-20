Размер шрифта
Психолог назвала шаги, которые избавят от стресса на работе

Психолог Иншина: фото семьи поможет избавиться от стресса на работе
David Gyung/Shutterstock/FOTODOM

Людям, которые испытывают стресс на работе, стоит держать на своем столе любой предмет, который будет напоминать о цели или состоянии вне работы (камень с моря, фигурка, фото семьи). Об этом RuNews24.ru рассказала клинический психолог с 20-летним стажем, специалист по работе с манипуляциями и экстремальными коммуникациями Лидия Иншина.

По ее словам, такой визуальный триггер будет выводить из состояния «загнанного работника» в состояние «целостной личности». Кроме того, избежать стресса поможет привычка отключать все звуковые и всплывающие уведомления на телефоне и компьютере, кроме экстренных звонков. Эксперт посоветовала внедрить привычку проверять почту и мессенджеры три-четыре раза в день по расписанию, чтобы не отвлекаться от работы.

Иншина также советует держать на мониторе только одну задачу и делать перерывы между выполнением работы.

«Организация рабочего места — это не про дизайн. Это про восстановление суверенитета над своим вниманием и психофизиологическим состоянием. Вы перестаете быть жертвой обстоятельств и становитесь архитектором своей эффективности. Вы не «устраиваетесь поудобнее». Вы конструируете среду, в которой стрессу физически негде закрепиться», — заключила психолог.

HR-директор КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова в беседе с «Газетой.Ru» до этого назвала основные проблемы, с которыми сталкивались сотрудники в 2025 году, характерные как для топ-менеджмента, так и для рядовых сотрудников. По ее словам, в средних и крупных компаниях около 40% членов команды к концу года находятся в зоне риска по выгоранию и испытывают трудности с эмоциональной регуляцией, а почти половина — испытывают повышенный стресс.

Ранее был назван неочевидный способ защитить сердце и справиться со стрессом.

