Остеопат рассказал, как избавиться от холки на шее

Холка является отеком мягких тканей в области шейно-грудного перехода, который образовывается из-за хронического перенапряжения в этой области. Избавиться от этой проблемы могут помочь несколько упражнений. Об этом Life рассказал врач-остеопат, врач общей практики, анатом, преподаватель Олег Агапэ.

По словам специалиста, холка формируется из-за того, что на протяжении долгого времени голова вытянута вперед, а грудной отдел согнут. Окончательно исправить эту проблему удастся только с помощью комплексного подхода к восстановлению положения позвоночника. Столкнувшимся с этой проблемой врач посоветовал регулярно делать эффективные упражнения.

«В качестве опоры используется стена, она позволяет получить правильную центрацию оси позвоночника и выполнять движения корректно. Исходное положение: пятки, таз, грудной отдел и, по возможности, затылок прижаты к стене. Колени слегка согнуты, дыхание спокойное», — отметил он.

В качестве первого упражнения остеопат назвал «Сведение и толкание лопаток». Из исходного положения необходимо плавно толкать лопатки вперед, разводя их, а после медленно сводить назад. Нужно сделать это от 8 до 10 раз.

Другое упражнение — «Мобилизация позвоночника». Для него необходимо медленно опустить подбородок к груди, округлить спину и опускаться вниз позвонок за позвонком, пока крестец не будет отрываться от стены. Потом следует плавно и без резких движений вернуться в исходное положение. Повторить это важно от 6 до 8 раз.

Врач добавил, что для самого важного упражнения для избавления от холки нужно прижаться к стене, мягко выдвинуть шею вперед и, удлиняя шейный отдел, прижать затылок к стене. Это следует сделать от 8 до 10 раз.

По словам эксперта, глубокая коррекция произойдет лишь через некоторое время, поскольку костные структуры перестраиваются медленно. Решающим фактором в этом вопросе являются регулярность и длительность занятий.

Врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин до этого рассказал «Газете.Ru», что работать с осанкой можно и нужно в любом возрасте. Однако после 50 лет полностью исправить ее не получится. По словам специалиста, можно только улучшить подвижность, снизить утомляемость, устранить боль и придать позвоночнику более естественное положение.

