Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Общество

Остеопат рассказал, как избавиться от холки на шее

Остеопат Агапэ: убрать холку на шее поможет восстановление положения позвоночника
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Холка является отеком мягких тканей в области шейно-грудного перехода, который образовывается из-за хронического перенапряжения в этой области. Избавиться от этой проблемы могут помочь несколько упражнений. Об этом Life рассказал врач-остеопат, врач общей практики, анатом, преподаватель Олег Агапэ.

По словам специалиста, холка формируется из-за того, что на протяжении долгого времени голова вытянута вперед, а грудной отдел согнут. Окончательно исправить эту проблему удастся только с помощью комплексного подхода к восстановлению положения позвоночника. Столкнувшимся с этой проблемой врач посоветовал регулярно делать эффективные упражнения.

«В качестве опоры используется стена, она позволяет получить правильную центрацию оси позвоночника и выполнять движения корректно. Исходное положение: пятки, таз, грудной отдел и, по возможности, затылок прижаты к стене. Колени слегка согнуты, дыхание спокойное», — отметил он.

В качестве первого упражнения остеопат назвал «Сведение и толкание лопаток». Из исходного положения необходимо плавно толкать лопатки вперед, разводя их, а после медленно сводить назад. Нужно сделать это от 8 до 10 раз.

Другое упражнение — «Мобилизация позвоночника». Для него необходимо медленно опустить подбородок к груди, округлить спину и опускаться вниз позвонок за позвонком, пока крестец не будет отрываться от стены. Потом следует плавно и без резких движений вернуться в исходное положение. Повторить это важно от 6 до 8 раз.

Врач добавил, что для самого важного упражнения для избавления от холки нужно прижаться к стене, мягко выдвинуть шею вперед и, удлиняя шейный отдел, прижать затылок к стене. Это следует сделать от 8 до 10 раз.

По словам эксперта, глубокая коррекция произойдет лишь через некоторое время, поскольку костные структуры перестраиваются медленно. Решающим фактором в этом вопросе являются регулярность и длительность занятий.

Врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин до этого рассказал «Газете.Ru», что работать с осанкой можно и нужно в любом возрасте. Однако после 50 лет полностью исправить ее не получится. По словам специалиста, можно только улучшить подвижность, снизить утомляемость, устранить боль и придать позвоночнику более естественное положение.

Ранее россиянам рассказали про популярную позу, которая «убивает» позвоночник.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27673045_rnd_0",
    "video_id": "record::28567ec3-7fbd-42b1-bdc7-4a2e6c082891"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+