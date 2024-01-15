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Врач объяснил, насколько опасна «болезнь Х»

Врач Аграновский: «болезнь Х» является гипотетической

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Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский в эфире «Радио 1» прокомментировал заявления экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что «болезнь X», являющаяся вероятной угрозой после COVID-19, способна превзойти пандемию коронавируса по количеству летальных исходов в 20 раз. По словам ученого, данное заболевание является лишь гипотетическим.

«Ничего конкретного не имеется в виду. Мы не знаем, что может вызвать эпидемию в следующий раз, мы никогда не готовы, как и с COVID-19, потому что патогены меняются, и в природе есть шанс появления новых патогенов», — отметил вирусолог.

Он добавил, что «болезнь Х» нельзя рассматривать как заговор, поскольку это вполне реалистичный сценарий, который может наступить через неопределенное время.

«Болезнь Х» станет одной из тем на Всемирном экономическом форуме, который пройдет в швейцарском Давосе с 15 по 19 января 2024 года. В анонсе мероприятия указано, что в связи с прогнозами ВОЗ о том, что неизвестная болезнь может привести к жертвам, в 20 раз большим, чем пандемия COVID-19, необходимо обсудить усилия для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам. Обсуждение состоится 17 января.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что обсуждения «болезни X» могут иметь не научные, а экономические мотивы.

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