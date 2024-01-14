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Иммунолог заявил, что «болезнь Х» существует только в компьютерах

Иммунолог Жемчугов призвал не бояться «болезни Х»

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Depositphotos

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что «болезнь Х» — модельные заболевания, которые наделяют самыми ужасными свойствами, чтобы выработать меры борьбы с ними. По его словам, обсуждение «болезни Х» на всемирном экономическом форуме в Давосе говорит о том, что человечество осознало опасность пандемии коронавируса.

«Это гипотетическая вещь, модельные заболевания, которые существуют в высокоскоростных и мощных компьютерах. Это заболевание наделяют некими самыми ужасными свойствами, высокой заразительностью и летальностью, то есть смертельными свойствами, чтобы выработать меры и смоделировать, что делать и как этому противодействовать. Это модельное заболевание, которого бояться не стоит. То, что это рассматривают на высоком уровне в Давосе, говорит о том, что человечество осознало опасность таких пандемий, как прошедшие коронавируса, и готовятся к этому. Поскольку в природе это невозможно создать, создают компьютерные модели. Это один из способов выработки защитных мер, поэтому все хорошо, бояться ничего не надо», — сказал он.

«Болезнь Х» станет одной из тем на Всемирном экономическом форуме, который пройдет в швейцарском Давосе с 15 по 19 января 2024 года. В анонсе мероприятия указано, что в связи с прогнозами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что неизвестная «болезнь X» может привести к смертям, в 20 раз большим, чем пандемия COVID-19, необходимо обсудить усилия для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам. Обсуждение состоится 17 января. Участниками этой встречи станут глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, глава минздрава Бразилии и другие специалисты в области здравоохранения.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что обсуждения «болезни X» могут иметь не научные, а экономические мотивы.

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