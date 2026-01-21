Собаководам рассказали, чем занять питомца, работая на удаленке

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью РИАМО дал рекомендации, как организовать комфортную работу из дома, если в квартире живет собака.

По его словам, первостепенное значение имеет четкое зонирование пространства. Рабочая зона должна стать условно неприкосновенной, но при этом у питомца обязательно должно быть собственное место — лежанка или домик, где его не будут беспокоить. Важно соблюдать правила взаимно: хозяин не нарушает покой собаки в ее уголке, а собака не отвлекает его во время работы. Для этого полезно освоить команды «Место» и «Нельзя». Игры и кормление лучше проводить на нейтральной территории.

Чтобы питомец не скучал и не требовал внимания в течение дня, у него тоже должна быть своя «работа». Идеальное решение — активная утренняя прогулка, которая обеспечит и физическую, и умственную нагрузку. В дальнейшем собаку можно занять специальными игрушками-головоломками, конгами — подойдет любой вариант, который надолго займет животное. Как подчеркнул эксперт, у уставшей собаки меньше сил и желания отвлекать хозяина. Умственная активность при этом утомляет любимца не меньше, чем физическая.

«Наши питомцы очень любят ритуалы, стабильность, определенный режим. Если организовать их время и пространство грамотно и закрывать все их потребности вовремя, то собаки не будут помехой для работающего человека. Главное — установить правила игры и четко следовать им», — заключил кинолог.

