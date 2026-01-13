Стало известно, в какие месяцы россияне активнее всего меняют работу

Зимой россияне чаще всего увольняются и меняют работу в феврале. Это связано с тем, что к этому времени с начала года они уже успевают пройти собеседования после завершения каникул. Но в течение всего года наибольшее количество карьерных решений приходится на сентябрь, рассказал НСН замгендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Специалист подтвердил, что многие январь также становится судьбоносным для карьеры многих россиян, но это затрагивает лишь те случаи, когда компании выплачивают в этом месяце годовые бонусы – получив их, сотрудники уходят на уже выбранное новое место работы. Однако это происходит не столь массово, как в феврале, отметил он.

«Если говорить непосредственно о смене работы, то наиболее часто это не январь, а февраль, когда кто-то уже прошел определенное количество собеседований, — пояснил Ветерков. — Но первый по популярности месяц — это сентябрь, период после летнего отдыха. В сентябре-октябре количество кандидатов, активно ищущих работу на рынке, вырастает».

Что касается отпусков, то январь среди россиян популярностью не пользуется из-за того, что в нем и так много выходных. Позволить себе такой невыгодный отдых могут только представители профессий с высоким уровнем доходов. В целом ориентироваться следует на тот факт, что если в месяце насчитывается 21, 22 или 23 рабочих дня – он выгоден для отпуска, а если меньше, то от отдыха лучше отказаться, отметил эксперт.

Специалист также развеял мифы о невыгодном времени для смены работы. Традиционно к таким неудачным месяцам относят последний месяц года, однако по итогам минувшего декабря стало понятно, что компании очень активно принимали на работу новых сотрудников.

«То есть это стереотип. Пришло время менять работу, значит надо менять», — заключил Ветерков.

Напомним, как стало известно «Газете.Ru» из соответствующего исследования, треть россиян планируют взять отпуск сразу после новогодних каникул, чтобы продлить отдых и восстановиться перед рабочими буднями. При этом 13% хотели бы уйти в отпуск, но столкнулись с прямым запретом со стороны руководства.

Вместе с тем январь остается популярной точкой для карьерных решений. 14% россиян прямо заявляют о намерении уволиться после праздников. Из них каждый пятый планирует сначала взять отпуск, а уже затем уйти из компании.

