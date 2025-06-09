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Россиянам рассказали о пользе объятий в борьбе с депрессией и болезнями сердца

Психолог Сулим: объятия снизят риск развития депрессии
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Shutterstock

Объятия могут снизить риск развития депрессии, а также болезней сердца и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом «Москве 24» рассказала врач-психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.

По ее словам, во время объятий в организме людей выделяется гормон — окситоцин, который дает им чувство душевного комфорта. Психолог уточнил, что его иногда считают материнским, поскольку его уровень высок у женщин с маленькими детьми. Кроме того, этот гормон воздействует как антистресс, потому что может смягчить внутреннее состояние.

«Гормон помогает снизить риск развития серьезных психологических патологий, например депрессии. Это в свою очередь становится профилактикой сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний», — заключила Сулим.

Психотерапевт Ванесса Марин (США) до этого говорила, что объятия и поцелуи играют важную роль в укреплении эмоциональной связи между партнерами. Она рассказала, что оптимальная продолжительность поцелуя составляет шесть секунд, а объятий — 20-30.

Ранее сообщалось, что в Китае одинокие девушки платят мужчинам за объятия.

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