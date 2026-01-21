Россиянам дали советы, как заставить соседа убрать свои вещи из общего коридора

Личные вещи одного из жильцов, хранящиеся в общем коридоре, могут мешать другим собственникам. Важно понимать, что когда кто-то из соседей устраивает такой «склад», он фактически лишает части имущества остальных. Об Life рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По словам специалиста, пространство за дверью квартиры, согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, считается общей собственностью всех жильцов. Если вещи кого-либо из собственников в коридоре создают дискомфорт, можно обратиться в управляющую компанию (УК). Сотрудники проведут осмотр и, выявив нарушение, выдадут предписание об освобождении пространства.

Эксперт подчеркнул, что если вещи становятся препятствием или представляют пожарную опасность, то может быть привлечена государственная пожарная инспекция. Хранение горючих материалов или мебели в местах эвакуации является нарушением требования Постановления Правительства РФ № 1479. За это предусмотрены штрафы по статье 20.4 КоАП РФ, размер которых составляет от 5 до 15 тыс. рублей.

«Иногда соседи заходят дальше и устанавливают дополнительные двери или перегородки, огораживая часть этажа. В случае, если такие изменения не были заложены в проектной документации дома и не одобрялись на собрании собственников, подобная постройка может быть признана незаконной перепланировкой», — объяснил Бондарь.

В результате иска жильцов дома или надзорных органов суд может обязать нарушителя демонтировать конструкцию и расчистить коридор. Специалист добавил, что при решении таких проблем важно фиксировать доказательства на фото или видео. При этом обращение в суд — крайняя мера.

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь до этого предупредил, что россияне могут получить штрафы, если их входные двери при открывании наружу будут мешать эвакуации других жильцов.

