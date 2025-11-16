Россиян предупредили о штрафах за входную дверь

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бондарь: россиянам грозят штрафы за мешающую эвакуации входную дверь
Depositphotos

Россияне могут столкнуться со штрафами, если их входные двери при открывании наружу будут мешать эвакуации других жильцов. Об этом NEWS.ru заявил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Прямого штрафа за то, что ваша входная дверь открывается наружу, в законодательстве нет. Возможно наказание, если она в открытом состоянии мешает эвакуации соседей, перекрывая им выход. В таком случае размер штрафа установлен на уровне от 5 до 15 тыс. рублей для граждан», — сказал эксперт.

Бондарь добавил, что современные правила противопожарного режима не предусматривают наказания за установку двери, которая будет открываться в коридор. В связи с этим, по его словам, если проход блокироваться не будет, то повода для беспокойства нет.

В феврале депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что россиянам не могут выписать никаких штрафов за расположение дверей в квартирах, где они уже проживают. При этом не имеет значения, в какую сторону они открываются – наружу или внутрь, подчеркнул парламентарий.

Ранее жильцам напомнили о штрафах за самовольную установку дверей в подъезде.

