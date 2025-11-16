Россиян предупредили о штрафах за входную дверь

Россияне могут столкнуться со штрафами, если их входные двери при открывании наружу будут мешать эвакуации других жильцов. Об этом NEWS.ru заявил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Прямого штрафа за то, что ваша входная дверь открывается наружу, в законодательстве нет. Возможно наказание, если она в открытом состоянии мешает эвакуации соседей, перекрывая им выход. В таком случае размер штрафа установлен на уровне от 5 до 15 тыс. рублей для граждан», — сказал эксперт.

Бондарь добавил, что современные правила противопожарного режима не предусматривают наказания за установку двери, которая будет открываться в коридор. В связи с этим, по его словам, если проход блокироваться не будет, то повода для беспокойства нет.

В феврале депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что россиянам не могут выписать никаких штрафов за расположение дверей в квартирах, где они уже проживают. При этом не имеет значения, в какую сторону они открываются – наружу или внутрь, подчеркнул парламентарий.

Ранее жильцам напомнили о штрафах за самовольную установку дверей в подъезде.