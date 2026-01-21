Раскрыты последствия обрушившегося на Землю радиационного шторма

После рекордно мощной вспышки на Солнце на Земле начались радиационный шторм и геомагнитная буря уровня G4. Хотя пик этих явлений пришелся на ночь 20 января, последствия ощущаются до сих пор. Такой шторм может нарушать работу техники, а также провоцировать недомогание у метеозависимых людей, рассказал 360.ru астрофизик Владимир Коваль.

Объясняя суть радиационного шторма, ученый объяснил, что от Солнца к Земле постоянно движутся радиоактивные частицы, которые в период вспышек собираются в торы под воздействием магнитного поля планеты. Они теряют стабильную форму, размываются и образуют зоны повышенной радиации.

«Радиационный шторм приводит к потере стабильности торов, защитных образований вокруг Земли, поэтому возможны различные нарушения в электронике, приборах, компьютерах», — пояснил Коваль.

Кроме облучения, радиационный шторм вызывает волнение магнитного поля Земли, что может спровоцировать недомогания у метеозависимых людей, хотя до конца этот биохимический механизм на сегодняшний день не изучен, отметил астрофизик. Также это явление приводит к проблемам с запоминающими устройствами, помехам в системах получения изображений, перебоям в радиосвязи на высоких частотах, ошибкам в навигации и прочим последствиям, заключил астрофизик.

Напомним, аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли самый мощный за последние 25 лет радиационный шторм уровня S4. Шторм вызвала мощная вспышка на Солнце класса X1.95, которая также привела к началу сильной магнитной бури длительностью несколько дней. Ученые отмечают, что уровень солнечного ветра близок к рекордным значениям, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как экипаж МКС спасался от экстремального радиационного шторма.