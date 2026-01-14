В 2025 году мошенники чаще всего звонили Еленам и Александрам

«Определитель номера» Сбера, позволяющий распознать и заблокировать звонки мошенников, проверил миллиард телефонных звонков в 2025 году, сообщает пресс-служба Сбера.

По данным Сбера, в 2025 году мошенники чаще всего звонили Александрам (8,13%), Сергеям (6,49%) и Андреям (4,87%). Среди женщин самыми популярными именами стали Елена (5,87%), Татьяна (5,37%) и Наталья (5,12%).

Также «Определитель номера» показал, что среди знаков зодиака самыми популярными для звонков мошенников стали Близнецы (9,27%), Львы (8,72%) и Раки (8,65%).

Кроме того, сервис Сбера «Антивирус» обезвредил на устройствах пользователей 5,1 млн вирусов в 2025 году. Также в тройку самых популярных сервисов вошел «Куда привязаны счета и карты», показывающий, какие магазины и подписки списывают деньги.

В Сбере добавили, что в конце 2024 году в разделе «Безопасность» приложения «Сбербанк Онлайн» появился квест «Уровни защиты», который прошли 10 млн пользователей. Также в разделе есть и другие функции, среди которых «Сообщить о мошеннике», «Закрыть доступ к картам и счетам» и другие.