Врач назвала наиболее полезный вид сыра

Наиболее полезным сыром считается адыгейский, потому что он содержит минимальное количество соли и лучше усваивается организмом. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

При этом она напомнила, что любой сыр является концентрированным и очень калорийным продуктом, поэтому тем, кто следит за весом, стоит выбирать варианты с наименьшей жирностью.

«Также важно знать меру: в среднем, 30–50 г в день будет достаточно, но в таком случае другие жирные продукты лучше исключить. Например, не есть в один день сыр и сливочное масло», — подчеркнула Соломатина.

Врач добавила, что в целом любой сыр содержит много белка, фосфора, кальция, калия, магния, цинка и витаминов групп А, В, Д и К. Помимо этого, в нем есть аминокислоты, которые улучшают нервную систему, помогают выработке серотонина (гормона удовольствия) и улучшают засыпание.

Диетолог Андрей Бобровский до этого говорил, что при умеренном употреблении сыр с плесенью полезен для здоровья. Продукт содержит ценные витамины и микроэлементы. По словам специалиста, в составе сыра с плесенью присутствуют витамины группы В и А, а также соединения, оказывающие противовоспалительное действие.

