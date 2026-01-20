Диетолог объяснила, может ли сыр с плесенью навредить здоровью

Сыры с благородной плесенью не навредят здоровым людям. Однако важно есть их умеренно и помнить, что в некоторых случаях продукт может представлять риск. Об этом Life рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам врача, в первую очередь сыры с плесенью могут быть опасны из-за высокого содержания гистамина, провоцирующего у чувствительных людей головную боль, покраснения кожи, зуд и скачки давления.

Таким сырам также свойственная высокая жирность и соленость, из-за чего их не стоит есть пациентам с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом и ожирением. Диетолог отметила, что острые и жирные сорта становятся дополнительной нагрузкой для желудочно-кишечного тракта, поэтому их рекомендуется исключить при гастрите, панкреатите и колитах в стадии обострения.

«Мягкие сыры с плесенью, особенно из непастеризованного молока, являются благоприятной средой для развития бактерии Listeria monocytogenes. Для большинства людей она не опасна, но категорически противопоказана беременным, так как может вызвать тяжелые инфекции, выкидыш или патологии у плода», — добавила врач.

Она отметила, что пожилым и людям с ослабленным иммунитетом также важно употреблять такие сыры с осторожностью.

По словам диетолога, серьезно навредить здоровью сыры с благородной плесенью могут лишь в случае крайнего переедания. При этом в таких случаях опасна не сама плесень, а чрезмерное содержание соли и жиров.

Диетолог Андрей Бобровский до этого предупредил, что сыр с плесенью можно употреблять по 20-50 граммов в день, при этом 2-4 раза в неделю. По его словам, продукт стоит полностью исключить из рациона беременным, пациентам с непереносимостью лактозы и людям, принимающим антидепрессанты.

