Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Диетолог объяснила, может ли сыр с плесенью навредить здоровью

Диетолог Соломатина: сыр с плесенью может вызвать головную боль
Anastasia Kamysheva/Shutterstock/FOTODOM

Сыры с благородной плесенью не навредят здоровым людям. Однако важно есть их умеренно и помнить, что в некоторых случаях продукт может представлять риск. Об этом Life рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам врача, в первую очередь сыры с плесенью могут быть опасны из-за высокого содержания гистамина, провоцирующего у чувствительных людей головную боль, покраснения кожи, зуд и скачки давления.

Таким сырам также свойственная высокая жирность и соленость, из-за чего их не стоит есть пациентам с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом и ожирением. Диетолог отметила, что острые и жирные сорта становятся дополнительной нагрузкой для желудочно-кишечного тракта, поэтому их рекомендуется исключить при гастрите, панкреатите и колитах в стадии обострения.

«Мягкие сыры с плесенью, особенно из непастеризованного молока, являются благоприятной средой для развития бактерии Listeria monocytogenes. Для большинства людей она не опасна, но категорически противопоказана беременным, так как может вызвать тяжелые инфекции, выкидыш или патологии у плода», — добавила врач.

Она отметила, что пожилым и людям с ослабленным иммунитетом также важно употреблять такие сыры с осторожностью.

По словам диетолога, серьезно навредить здоровью сыры с благородной плесенью могут лишь в случае крайнего переедания. При этом в таких случаях опасна не сама плесень, а чрезмерное содержание соли и жиров.

Диетолог Андрей Бобровский до этого предупредил, что сыр с плесенью можно употреблять по 20-50 граммов в день, при этом 2-4 раза в неделю. По его словам, продукт стоит полностью исключить из рациона беременным, пациентам с непереносимостью лактозы и людям, принимающим антидепрессанты.

Ранее россиянам рассказали о пользе сыра с плесенью.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27667459_rnd_7",
    "video_id": "record::8189e9b5-a54b-485b-92f5-812f38bc74f4"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+