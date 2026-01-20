Размер шрифта
Россиянам рассказали о пользе сыра с плесенью

Диетолог Бобровский: плесень в сыре является пробиотиком
Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

При умеренном употреблении сыр с плесенью полезен для здоровья. Продукт содержит ценные витамины и микроэлементы. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил диетолог Андрей Бобровский.

По словам специалиста, в составе сыра с плесенью присутствуют витамины группы В и А, а также соединения, оказывающие противовоспалительное действие.

«Главная ценность такого сыра — в особой плесени, которая является пробиотиком. Она способствует здоровью кишечной микрофлоры. Также сыр с плесенью богат кальцием, фосфором, — а это микроэлементы, которые важны для костей и роста зубов», — добавил Бобровский.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что сыры с плесенью не наносят вреда здоровью людей. Однако она призвала отказаться от них людям при повышенном грибковом росте в организме (например, кандиде), поскольку это может усугубить течение заболевания.

Ранее россиянам назвали продукты, которые нельзя хранить в холодильнике.

