Новости. Общество

Врач объяснил, почему возникает тяга к экстремальным развлечениям

Врач Шуров: зависимость может вызывать тягу к экстремальным развлечениям
Артур Лебедев/РИА Новости

Адреналиновая зависимость заставляет людей искать экстремальные развлечения. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал врач-нарколог, психиатр Василий Шуров.

«Для кого-то — способ выпендриться и показать высокий уровень потребления. Когда тебя шерпа тащит на вершину ради фотографии — где здесь подвиг?», — сказал он.

Врач подчеркнул, что профессиональные альпинисты являются «супергероями» и в то же время людьми, зависимыми от экстремальных ощущений. Шуров добавил, что адреналин нужен всем, однако, у некоторых есть зависимость от таких ощущений.

Врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Юлия Романенко до этого рассказала «Газете.Ru», что мужская депрессия может маскироваться под раздражительность, агрессию и увлечение экстремальным спортом.

По ее словам, депрессия у мужчин часто вызвана внутренним кризисом: все, что раньше приносило эмоции, сейчас не имеет смысла. Все кажется пресным, однообразным. Тогда экстремальный спорт может стать надеждой на возвращение яркости переживаний. И обычно это работает первое время.

Ранее стало известно, на что тратятся зумеры.

