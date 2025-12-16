Доктор Мясников назвал главную причину жалоб пациентов на врачей

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал основной причиной жалоб пациентов недостаток общения с медиками. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По словам Мясникова, подавляющее большинство обращений с жалобами связано не с ошибками в лечении, а с отсутствием диалога между врачом и пациентом. Он отметил, что даже при правильно поставленном диагнозе и эффективной терапии пациенты остаются недовольны, если врач не объясняет свои действия и не обсуждает с ними ход лечения.

Доктор пояснил, что медики нередко не разъясняют результаты анализов и обследований. В результате пациенты начинают искать ответы у людей без медицинского образования или в интернете, что со временем подрывает доверие к врачам.

До этого Александр Мясников в своем Telegram-канале посетовал, что многие его читатели чаще доверяют антинаучным утверждениям о здоровье, чем проверенным медицинским рекомендациям.

По словам специалиста, в комментариях к его публикациям нередко ставят под сомнение достоверность постов, даже когда они сопровождаются ссылками на научные исследования. Мясников выразил недовольство, заметив, что люди игнорируют доказанные советы и проявляют доверие к альтернативным и недоказанным методам лечения.

