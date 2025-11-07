Московские таможенники задержали россиянку с украшениями на 11 млн рублей

В Домодедово таможенники задержали россиянку с украшениями на 11 млн рублей

Сотрудники таможни московского аэропорта Домодедово выявили контрабанду украшений на миллионы рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России (ФТС).

Сотрудники ведомства остановили одну из пассажирок, прибывшую в Россию на рейсе из Дубая, для плановой проверки, когда та следовала по «зеленому» коридору.

«В ходе досмотра в чемодане гражданки обнаружено 30 браслетов, а в рюкзаке – два браслета, две пары серег, девять кулонов и подвеска из драгоценных металлов. Также женщина предъявила инспектору колье с кулоном», — уточнили в ФТС.

Проверяющим нарушительница заявила, что везет товары для личного пользования и не знала о необходимости декларировать их.

Экспертиза выявила, что украшения изготовлены из золота 750-й и серебра 925-й пробы. В ювелирных изделиях использованы бриллианты, аметисты, кварц, оникс и другие камни.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров» УК РФ.

