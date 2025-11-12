Пассажира с украшениями на 5 млн рублей поймали в Домодедово

В аэропорту Домодедово таможенники поймали пассажира с незадекларированными украшениями на крупную сумму. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел во время таможенного досмотра. Мужчина прибыл из Бахрейна в Москву транзитом через Дубай. Таможенники нашли в его багаже футляры с украшениями — серьгами и цепочками. Пассажир рассказал, что не был в курсе правил декларирования, а эти вещи его попросили передать знакомые из Республики Гана.

Экспертиза установила, что украшения сделаны из золота 750, 875 и 999 проб. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ — контрабанда стратегически важных товаров. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет либо штраф в размере до одного миллиона рублей.

Ранее московские таможенники задержали россиянку с украшениями на 11 млн рублей.