Общество

В Тайланде при загадочных обстоятельствах погиб российский врач

РИА Новости: гражданин РФ погиб в Паттайе в результате падения с 16 этажа
Житель Северо-Енисейска Красноярского края, хирург Тимофей Борисов погиб в таиландском городе Паттайя в результате падения с 16 этажа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт судебной медицины в Бангкоке.

«Шестого января около 20.57 (16.57 мск - прим. ред.) дежурный следователь городского отдела полиции Паттайи получил сообщение из гостиницы D Varee Jomtien Beach о смерти иностранного гражданина в результате падения с большой высоты. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили тело гражданина России Тимофея Борисова в возрасте 41 года, лежащее на земле у гостиницы», — передает отдел полиции города Паттайя.

Первоначальный врачебный осмотр зафиксировал у Борисова переломы ног и переломы лицевых костей черепа с выплеском мозговых тканей и значительной кровопотерей. В отчете о вскрытии в графе «причина смерти» написано: «обозначена открытая черепно-мозговая травма с разрывом мозговых тканей».

В российских Telegram-каналах пишут, что российский врач был, предположительно, был забит до смерти неизвестными людьми, поскольку за некоторое время до гибели он сообщил о сексуальном насилии в отношении женщины в районе его проживания. В публикациях говорится, что преступник мог проследить за Борисовым и убить его, опасаясь задержания за изнасилование женщины.

Ранее россиянка отправилась в Таиланд на поиски сына, пропавшего с крупной суммой наличных.

