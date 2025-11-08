На Украине предъявили обвинение офицеру, чьи военные пострадали при награждении

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) выдвинуло обвинения против командира батальона ВСУ после инцидента в Днепропетровской области, когда был нанесен удар по месту проведения торжественного награждения личного состава. Информацию об этом ГБР распространило через свой Telegram-канал.

Согласно данным ГБР, командир, пренебрегая запретом Генерального штаба ВСУ, 1 ноября организовал массовое собрание личного состава для проведения торжественных мероприятий в Днепропетровской области. Во время мероприятия произошел удар, в результате которого военнослужащие получили ранения. Следствие установило, что решение о проведении массового собрания в условиях повышенной угрозы шло вразрез с действующими требованиями и распоряжениями военного командования.

Командиру предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины – небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения. В настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения в виде содержания под стражей.

В начале ноября российские военные ударили ракетным комплексом «Искандер» по плацу в Днепропетровской области, где проходило награждение элиты ВСУ. На опубликованных в сети кадрах видны разрушенные постройки и полностью сгоревший автомобиль.

