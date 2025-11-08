На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине предъявили обвинение офицеру, чьи военные пострадали при награждении

Командиру ВСУ, чьи военные попали под удар при награждении, предъявили обвинение
Станислав Красильников/РИА Новости

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) выдвинуло обвинения против командира батальона ВСУ после инцидента в Днепропетровской области, когда был нанесен удар по месту проведения торжественного награждения личного состава. Информацию об этом ГБР распространило через свой Telegram-канал.

Согласно данным ГБР, командир, пренебрегая запретом Генерального штаба ВСУ, 1 ноября организовал массовое собрание личного состава для проведения торжественных мероприятий в Днепропетровской области. Во время мероприятия произошел удар, в результате которого военнослужащие получили ранения. Следствие установило, что решение о проведении массового собрания в условиях повышенной угрозы шло вразрез с действующими требованиями и распоряжениями военного командования.

Командиру предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины – небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения. В настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения в виде содержания под стражей.

В начале ноября российские военные ударили ракетным комплексом «Искандер» по плацу в Днепропетровской области, где проходило награждение элиты ВСУ. На опубликованных в сети кадрах видны разрушенные постройки и полностью сгоревший автомобиль.

Ранее в России высказались об условиях применения «Орешника».

