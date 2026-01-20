Бастрыкин поручил завести дело после жестоко избиения школьницы в Адыгее

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести дело после жестокого избиения 14-летней школьницы в Адыгее. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Мать пострадавшей обратилась к председателю СКР с просьбой обратить внимание на случившееся в связи со страхом, что виновные избегут ответственности из-за родственных связей. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, предоставить доклад о результатах расследования и организовать служебную проверку в связи с фактами, которые были озвучены в обращении женщины.

Инцидент произошел 15 января. По словам матери пострадавшей, компания подростков подкараулила ее дочь у подъезда дома и жестоко избила ее, а также прыгали на ней — избиение остановили случайные прохожие. Предположительно, причиной нападения стала ревность. Сообщается, что дочь высокопоставленного сотрудника СУ СК России по региону ранее рассталась с молодым человеком, который заступался за пострадавшую.

