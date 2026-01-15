Мордовская школьница попала в больницу из-за глыбы льда, рухнувшей на нее с крыши

В Мордовии на девочку с крыши дома рухнула глыба льда

В Мордовии 11-летняя девочка попала в больницу после того, как на нее рухнула глыба льда. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 12 января в городе Рузаевке. Школьница находилась возле подъезда дома, в котором живет, когда на нее с крыши обрушилась снежно-ледяная глыба. На место вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу. Ребенок получил травмы.

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Стражи порядка проверят деятельность управляющей организации, ответственной за своевременную очистку крыши дома от снега и наледи. По результатам мероприятий будет принято процессуальное решение.

