Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач рассказал, кому противопоказан сыр с плесенью

Врач Бобровский: сыр с плесенью противопоказан беременным женщинам
Wikimedia Commons

Сыр с плесенью допустимо употреблять по 20-50 граммов в день, 2-4 раза в неделю. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил диетолог Андрей Бобровский. Он напомнил, что продукт содержит большое количество соли.

«Сыр с плесенью нужно исключить из рациона беременным, людям с непереносимостью лактозы, при приеме антидепрессантов тоже нежелательно употреблять», — отметил специалист.

В некоторых случаях, по его словам, сыр с плесенью может провоцировать головные боли из-за содержания тирамина.

При этом он подчеркнул, что при умеренном употреблении и отсутствии противопоказаний продукт полезен, поскольку в его составе присутствуют витамины группы В и А, а также соединения, оказывающие противовоспалительное действие. Более того, плесень является пробиотиком, способствующим здоровью кишечной микрофлоры.

Ранее микробиолог рассказал, из каких сыров белок лучше усваивается.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27667165_rnd_6",
    "video_id": "record::50231542-586a-432e-82de-42fd0665e1d2"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+