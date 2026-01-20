Врач рассказал, кому противопоказан сыр с плесенью

Сыр с плесенью допустимо употреблять по 20-50 граммов в день, 2-4 раза в неделю. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил диетолог Андрей Бобровский. Он напомнил, что продукт содержит большое количество соли.

«Сыр с плесенью нужно исключить из рациона беременным, людям с непереносимостью лактозы, при приеме антидепрессантов тоже нежелательно употреблять», — отметил специалист.

В некоторых случаях, по его словам, сыр с плесенью может провоцировать головные боли из-за содержания тирамина.

При этом он подчеркнул, что при умеренном употреблении и отсутствии противопоказаний продукт полезен, поскольку в его составе присутствуют витамины группы В и А, а также соединения, оказывающие противовоспалительное действие. Более того, плесень является пробиотиком, способствующим здоровью кишечной микрофлоры.

