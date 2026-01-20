Размер шрифта
Диетолог назвала самые полезные для здоровья специи

Диетолог Денисенко: одними из самых полезных специй являются корица и имбирь
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В холодное время года особенно важно употреблять специи, в которых содержатся антиоксиданты, витамины и минералы. Благодаря этому удастся снизить риск простуды и других сезонных болезней. Об этом kp.ru рассказала эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко.

По словам специалиста, одной из самых многофункциональных специй является имбирь. Он богат множеством полезных для иммунитета веществ, в числе который магний, кальций, фосфор, а также витамины А, В и С. Кроме того, имбирь стимулирует обмен веществ.

Зимой также полезна куркума. Диетолог рассказала, что в этой специи содержится куркумин, обладающих большим количеством полезных для здоровья человека свойств, например, антиоксидантных. Помимо этого, в куркуме есть цинеол, улучшающий работу ЖКТ и обладающий антисептическими свойствами. А тумерон подавляет рост болезнетворных бактерий.

Врач отметила и корицу. По ее словам, в этой пряной специи содержится циннамаль, который работает как антидепрессант и способен снизить тревогу. Также в этом продукте большое количество цинка, железа и эвгенола, считающегося природным антисептиком.

Кардамон может смягчить приступы мигрени, а также положительно отразиться на работе ЖКТ и иммунитете, добавила эксперт.

Помимо этого, в зимний период рекомендуется добавить в рацион блюда с мускатным орехом. У этой специи хороший стимулирующий и тонизирующий эффект. При этом она также помогает укреплять память и положительно сказывается на нервной системе.

Врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук, сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева до этого говорила, что в зимний период особенно полезна капуста. По словам специалиста, в этом овоще содержится большое количество клетчатки, которая положительно влияет на работу кишечника, дает чувство сытости и помогает избавиться от лишнего веса.

Ранее была названа лучшая диета для здоровья сердца.

