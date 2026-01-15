В Омске подростки подожгли релейный шкаф на железной дороге

В Омске троим несовершеннолетним предъявлено обвинение в покушении на террористический акт, юноши сожгли релейный шкаф на Западно-Сибирской железной дороге. Об этом сообщает Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК РФ.

По версии следствия, в декабре 2025 года подростки совершили поджог на перегоне между станциями Тебисская и Кирзинская. Свои действия они снимали на телефон. Как установили следователи, задание с обещанием денежного вознаграждения они получили от куратора в сети.

Фигуранты были задержаны сотрудниками ФСБ, одному из обвиняемым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, двое других находятся под домашним арестом.

До этого в Новосибирске троих подростков отправили под стражу за поджог вышек сотовой связи. Девятиклассник с приятелями подожгли оборудование базовой станции сотовой связи.

Ранее петербуржец устроил поджог на железной дороге из-за мошенников.