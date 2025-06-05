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Россиян предупредили об опасных свойствах сыров с плесенью

Врач Соломатина: сыры с плесенью могут грозить листериозом
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Anastasia Kamysheva/Shutterstock/FOTODOM

Сыры с плесенью могут грозить повышенным грибковым ростом в организме и листериозом, если неправильно хранить их. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что в целом продукты с благородной плесенью не наносят вреда здоровью людей. Однако врач призвала отказаться от них людям при повышенном грибковом росте в организме (например, кандиде), потому что это может усугубить течение заболевания.

Эксперт подчеркнула, что сыры с благородной плесенью являются скоропортящимся продуктом, поэтому туда могут попасть бактерии, например листерии, если срок годности истек.

«В таком случае патогены начинают активно развиваться, что может привести к листериозу (инфекционное заболевание, сопровождаемое поражением, в том числе, центральной нервной системы, лимфатических узлов и печени. — прим. ред.). Тяжесть развития патологии зависит от количества бактерий в продукте и состояния иммунитета в целом», — заключила Соломатина.

Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова до этого рассказала «Газете.Ru», чтонекоторые виды плесени используются в пищевой промышленности и даже специально культивируются, например пенициллы для сыров — таких как рокфор, бри, горгонзола, или благородная гниль в виноделии. Важно помнить, что эти культуры контролируются технологически и безопасны для здоровых людей, подчеркнула она.

Ранее были названы продукты, которые помогут избавиться от тревоги и бессонницы.

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